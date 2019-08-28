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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (161)

Незаконные взносы в Адвокатуру: юристы подали иск и выиграли суд

Юристы выиграли суд, оспаривая незаконные взносы в Адвокатуру Кыргызстана. Ущерб составил около 8,6 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщила член Совета Адвокатуры Арман Кайгырова.

По ее словам, требуемые руководством Адвокатуры взносы в размере 20 тысяч сомов незаконны.

Государственное антимонопольное агентство встало на защиту адвокатов и подало иск в Межрайонный суд Бишкека о признании суммы взносов незаконной.

Арман Кайгырова утверждает, что, когда она вступала в профессиональную организацию, с нее потребовали только 2 тысячи сомов.

«Такая «плата за вход» была приемлема. Но председатель Билим Райымкулов поднял стоимость в 10 раз. Естественно, молодые специалисты, только что окончившие вуз, к нам не пойдут. У них просто нет денег», — пояснила Арман Кайгырова.

Суд признал незаконными вступительные взносы в Адвокатуру КР размером 20 тысяч сомов. Адвокатура должна вернуть деньги всем, кто вносил их при получении адвокатской лицензии.

Однако Арман Кайгырова считает, что праздновать победу рано. Средств на счетах Адвокатуры нет.

«С 2016 года по настоящее время в Минюсте получено более 430 лицензий на адвокатскую деятельность на сумму 8, 6 миллиона сомов. Ведется досудебная проверка», — сообщила Арман Кыйгырова.

Напомним, скандал в Адвокатуре разгорелся в июне. Члены организации написали обращение к президенту и генпрокурору, где указали на многочисленные нарушения председателя Билима Раимкулова. В отношении главы Адвокатуры возбуждено уголовное дело по статьям УК «Мошенничество» и «Подлог». В ЕРПП также зарегистрировано заявление Арман Кайгыровой по статье «Растрата».
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