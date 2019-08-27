Налоговики в Кыргызстане будут работать в праздничные и выходные дни

Налоговые органы в Кыргызстане будут работать согласно графику дежурства до 2 сентября, включая праздничные и выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, председатель службы Кабыл Абдалиев подчеркнул, что для налогоплательщиков должны быть созданы все необходимые условия.

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Он потребовал от всех сотрудников налоговых органов показать пример налогоплательщикам и в течение двух дней уплатить налоги на транспорт, жилое имущество и землю в случае наличия соответствующего движимого и недвижимого имущества.

Кабыл Абдалиев призвал граждан уплатить налоги в срок, чтобы потом не пришлось платить штрафы и пени.

До 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

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За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен административный штраф в сумме 1 тысяча сомов, юридическим — 5 тысяч сомов.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в сall-центре ГНС по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.