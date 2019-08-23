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Общество

Адвокаты Икрамидина Айткулова просят отпустить его под обязательство о явке

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривают законность задержания и меру пресечения адвокату Икрамидину Айткулову.

Следователи и прокурор просят отпустить его под домашний арест.

Адвокаты юриста выступили против и просят отпустить его под обязательство о явке.

По словам адвоката Эркина Саданбекова, задержание Икрамидина Айткулова незаконно.

«Мы просим отпустить его под обязательство о явке. Мера пресечения в виде домашнего ареста нарушает профессиональные права адвокатов. После избрания такой меры пресечения адвокат не сможет выезжать на судебные заседания своих подзащитных. Следователи якобы не могут установить место проживания Икрамидина Айикулова, но это невозможно, поскольку он, как адвокат, постоянно ходит в тот же ИВС, ГУВД. В конце концов, рядом с ГУВД есть адресный стол, где можно узнать место проживания адвоката», — сказал Эркин Саданбеков 24.kg.

Напомним, Икрамидина Айткулова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, адвокат взял у клиента $5 тысяч 500 и не вернул.
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