21:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГКНБ

Экс-депутат парламента Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГКНБ.

По его словам, он дал показания по нескольким уголовным делам и дал подписку о неразглашении сведений.

Он также сообщил, что 27 августа должен пойти на допрос в ГСБЭП, причем не только по уголовному делу о рейдерском захвате коммерческого банка «Кыргызстан».

Отметим, Омурбека Бабанова вызывают на допрос в следственные органы не в первый раз. До этого он допрашивался в ГСБЭП, а затем в ГКНБ.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.
Ссылка:
просмотров: 778
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбека Бабанова оштрафовали на 5,5 тысячи сомов
Омурбек Бабанов заявил, что не намерен прятаться за сторонниками
Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Омурбек Бабанов: Если бы я договорился с властями, меня бы не вызывали на допрос
Омурбек Бабанов пришел в ГКНБ. Он доволен возвращением в Кыргызстан
Омурбека Бабанова вновь вызвали на допрос. Теперь в ГКНБ
Омурбек Бабанов пообещал, что будет ходить на все допросы
Омурбек Бабанов вышел с допроса
Омурбека Бабанова вызвали на допрос
Кыргызстан после Кой-Таша. Когда эйфория проходит, а проблемы остаются
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны
Депутата Ирину Карамушкину обвинили в&nbsp;захвате заложников Депутата Ирину Карамушкину обвинили в захвате заложников
Бизнес
Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров
Плати автоналог просто&nbsp;&mdash; с&nbsp;приложением Balance.kg от&nbsp;Beeline Плати автоналог просто — с приложением Balance.kg от Beeline
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: бесплатный помощник 24/7 по&nbsp;всему миру «Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру
В&nbsp;Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в&nbsp;Германии В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии