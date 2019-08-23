Экс-депутат парламента Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГКНБ.

По его словам, он дал показания по нескольким уголовным делам и дал подписку о неразглашении сведений.

Он также сообщил, что 27 августа должен пойти на допрос в ГСБЭП, причем не только по уголовному делу о рейдерском захвате коммерческого банка «Кыргызстан».

Отметим, Омурбека Бабанова вызывают на допрос в следственные органы не в первый раз. До этого он допрашивался в ГСБЭП, а затем в ГКНБ.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.