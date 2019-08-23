Турсунбай Бакир уулу пообещал сдать Арстана Алая в Исторический музей

Бывший омбудсмен и экс-депутат парламента Турсунбай Бакир уулу вызвал на разговор по-мужски известного «лекаря», практикующего биоэнергетические методики, Арстанбека Алая. Свое видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он считает, что деятельность Арстана Алая опасна, так как противоречит религиозному мировоззрению экс-депутата.

«Я считаю Арстана Алая самозванцем, вся моя родня из Алая, но точно не он, — отметил бывший парламентарий. — Распространяет слухи, ведет себя не по-мужски, ему надо снять калпак и ходить в платке. Направляет народ, куда ему угодно, Алдаркосе XXI века. Я божий раб, а ты кто? Посмотрим, чья правда сильнее, всех вас сдам в Исторический музей, там вам и место».



Арстанбек Алай (Абдылдаев) занимается бизнесом и общественной деятельностью. Стал известен после участия в президентских выборах 2011 года, повторно выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года. Ведет программу «Кут», в которой, помимо просвещения, занимается «лечением биоэнергией» через эфир телеканала. Исповедует тенгрианство. Ему принадлежит известная фраза «Зима не будет».

