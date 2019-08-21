Экс-генпрокурор Аида Салянова госпитализирована с воспалением сердечной мышцы в Национальный кардиологический центр. Об этом 24.kg сообщила ее сестра Чинара Турдалиева.

Читайте по теме Освобождение Батукаева. Аида Салянова вышла под домашний арест

По ее словам, состояние Аиды Саляновой тяжелое. Но речь об операции за рубежом пока не идет. Аиду Салянову отпустили под домашний арест и решение, отпускать ли ее в другую страну для хирургического вмешательства, должен принимать суд.

Аида Салянова проходит обвиняемой по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Дело возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Он проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.