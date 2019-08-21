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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (124)

Аида Салянова госпитализирована с воспалением сердечной мышцы

Экс-генпрокурор Аида Салянова госпитализирована с воспалением сердечной мышцы в Национальный кардиологический центр. Об этом 24.kg сообщила ее сестра Чинара Турдалиева. 

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По ее словам, состояние Аиды Саляновой тяжелое. Но речь об операции за рубежом пока не идет. Аиду Салянову отпустили под домашний арест и решение, отпускать ли ее в другую страну для хирургического вмешательства, должен принимать суд. 

Аида Салянова проходит обвиняемой по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Дело возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Он проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.
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