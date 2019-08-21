ДТП на Иссык-Куле. Родители одного из погибших написали встречное заявление

Родители одного из погибших в ДТП на Иссык-Куле с участием депутата горкенеша Темирлана Токобекова написали встречное заявление. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

В ведомстве уточнили, что следствие приостановлено, поскольку назначена экспертиза и ее результаты еще не готовы. Но как только выйдет заключение специалистов, расследование продолжится.

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7 июля вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. Одним из участников ДТП стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева (он приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову) Темирлан Токобеков.

УОБДД поспешило тогда проинформировать, что Темирлан Токобеков не является виновником аварии, а за рулем был другой человек.

Родственники погибших также утверждали, что следствие ведется однобоко и всю вину пытается повесить на водителя Lexus. Все пассажиры легковушки погибли.