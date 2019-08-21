11:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ДТП на Иссык-Куле. Родители одного из погибших написали встречное заявление

Родители одного из погибших в ДТП на Иссык-Куле с участием депутата горкенеша Темирлана Токобекова написали встречное заявление. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области. 

В ведомстве уточнили, что следствие приостановлено, поскольку назначена экспертиза и ее результаты еще не готовы. Но как только выйдет заключение специалистов, расследование продолжится.

Читайте по теме
ДТП с Темирланом Токобековым. Когда вопросов больше, чем ответов

7 июля вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. Одним из участников ДТП стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева (он приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову) Темирлан Токобеков.

УОБДД поспешило тогда проинформировать, что Темирлан Токобеков не является виновником аварии, а за рулем был другой человек.

Родственники погибших также утверждали, что следствие ведется однобоко и всю вину пытается повесить на водителя Lexus. Все пассажиры легковушки погибли. 
Ссылка:
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Машина вылетела с трассы во двор дома в Иссык-Кульской области
В ДТП на трассе Балыкчи — Каракол погиб ребенок
На Иссык-Куле в ДТП погибли двое детей и двое взрослых
В ДТП на дороге Балыкчи — Каракол пострадали семь человек, один погиб на месте
На Иссык-Куле в результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали
На автодороге Жыргалан — Каракол машина сорвалась в реку, погибли двое
В Тонском районе в ДТП погиб мужчина
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Бизнес
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю