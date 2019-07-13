ДТП с Темирланом Токобековым. Когда вопросов больше, чем ответов

7 июля вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. Одним из участников ДТП стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева Темирлан Токобеков.

УОБДД поспешило проинформировать о том, что Темирлан Токобеков не является виновником аварии и, вообще, за рулем якобы был другой человек.

Родственники погибших утверждают, что следствие ведется однобоко и всю вину пытается повесить на водителя Lexus.

24.kg попыталось разобраться в ситуации.

Противоречивые версии

По первоначальной версии ГУОБДД, машина, пассажиры и водитель которой погибли, выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

Но на видео, распространенном в СМИ, видно, что выехать на встречную полосу Lexus никак не мог. На месте, где произошло ДТП, вместо разделительной полосы газон, на который легковушка, даже потеряв управление, не могла бы заехать.

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В автокатастрофе погибли четыре человека — все они пассажиры и водитель Lexus. В BMW Х7 находились три человека (по версии ГУОБДД).

Сын депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева в числе пострадавших. Он госпитализирован.

Темирлан Токобеков тоже депутат — Бишкекского городского кенеша. Он якобы находился на заднем сидении, за водителем, а за рулем был 23-летний житель села Арашан Чуйского района Эльдияр Халмурзаев.

У Токобекова, по словам врачей, сотрясение головного мозга и перелом тазобедренной части. О травмах еще двоих участников ДТП ничего неизвестно.

Любопытные детали

На внедорожнике BMW Х7 был закреплен российский госномер А356 ЕТ 763. База данных avtocod.ru показала, что автомобиль зарегистрирован в Самарской области. Однако очень быстро выяснилось, что этот госномер подложный, поскольку числится за BMW Х5 Хdrivе 50I 2013 года выпуска.VIN-код автомашины: WBAKR610200G95713. В Россию она попала из Польши.

Среднерыночная стоимость автомобиля BMW X7 в Бишкеке начинается от $79 тысяч и достигает $110 тысяч в зависимости от комплектации.

По информации сайта avtocod.ru, владелец номера BMW X5, который «засветился» в ДТП, имеет 22 (!) неоплаченных штрафа на территории РФ.

Машина зарегистрирована на физическое лицо и завезена в Бишкек в мае 2019-го.

Каким образом номера от BMW X5 попали на авто более новой модели, выяснилось после ДТП. Хозяин автомобиля пользуется так называемыми номерами-перевертышами.

Подложные номера используют для того, чтобы камеры «Безопасного города» фиксировали нарушения не настоящего владельца авто.

В момент, когда BMW Х7 попал в аварию, на нем висел кыргызстанский госномер — 01 991 AG. Он зарегистрирован на автоцентр «Эстакада» — официального представителя BMW в столице.

Без политики никак

В интервью информагентству Sputnik Кыргызстан доверенное лицо Темирлана Токобекова Каныбек Жакшыбаев рассказал, что за рулем внедорожника сидел Эльдияр Халмурзаев.

BMW X7 принадлежит автоцентру BMW. Эльдияр Халмурзаев работает там водителем. Он выехал в командировку на автомашине компании. Каныбек Жакшыбаев

«По нашим данным, внедорожник двигался по своей полосе со скоростью 70- 80 километров в час и столкнулся с легковушкой, когда она поворачивала налево. За рулем Lexus был сотрудник ГКНБ. Говорить о виновности той или другой стороны сейчас очень трудно. Это большая трагедия, никто не мог знать, что все так произойдет. Наши близкие отдали дань уважения и были на похоронах погибших, разделив боль утраты», — сказал Каныбек Жакшыбаев.

«Наша сторона заинтересована в тщательном и беспристрастном расследовании ДТП», — добавил он. И попросил не политизировать трагедию.

По другой версии, Халмурзаев взял машину на тест-драйв.

24.kg дозвонилось до автоцентра «Эстакада». В магазине сообщили, что на тест-драйв автомобили не даются.

Обойтись без политики в этом деле не получится. Родственники погибших парней считают: расследование затягивается потому, что Темирлан Токобеков — родственник президента Сооронбая Жээнбекова.

Отец Темирлана Токобекова Алиярбек Абжалиев приходится сватом Сооронбаю Жээнбекову – его сын женат на дочери главы государства.

Когда соболезнования – формальность

После автокатастрофы выяснилось, что из автомобиля Lexus, в котором погибли четыре человека, пропал видеорегистратор.

Именно он мог зафиксировать момент аварии и запечатлеть истинного виновника ДТП. Куда делись вещественные доказательства, непонятно.

Отец погибшего в ДТП водителя Lexus Нурсултана Бекболотова Тилек Шаршеев рассказал 24.kg, что во второй машине тоже имелся видеорегистратор, однако и он тоже исчез.

После похорон родственники парней из BMW Х7 пришли к отцу, чтобы выразить свои соболезнования, но слова оказались не к месту.

«Ко мне пришли два человека. Это родственники тех, кто был в BMW Х7. Они сказали, что пришли выразить соболезнования. Я ответил, что никаких встречных заявлений писать не буду до тех пор, пока не поговорю с родителями остальных парней, погибших в ДТП. И вообще, я только похоронил сына», — рассказал 24.kg Тилек Шаршеев.

Пришедшие не сказали, что хотят просить прощения, они решили прийти по мусульманским законам – отдать дань уважения усопшему. Тилек Шаршеев

По словам Тилека Шаршеева, свидетели рассказывают, что сын Алиярбека Абжалиева вышел из кафе якобы пьяным. В момент ДТП он якобы выскочил из авто и стал выкрикивать: «Знаешь, сколько стоит эта машина?!»

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«Столкновения можно было избежать — на трассе было достаточно места для того, чтобы увернуться. Моему сыну в апреле исполнилось всего 24 года», — отметил Тилек Шаршеев.

Известно, что в ночь произошедшего Темирлан Токобеков приезжал на открытие ресторана возле ипподрома на Иссык-Куле. В СМИ появилось видео, где администратор утверждает, что весь вечер он с приятелями пил лишь воду с лимоном и только под утро заказал еду. Нашлись и те, кто утверждает, что водитель BMW Х7 не превышал скорость. Однако по характеру повреждений Lexus в это трудно поверить.

По словам родственников одного из погибших, стрелка спидометра BMW Х7 застыла на показании 200 километров (!) в час. Даже если предположить, что стрелка при страшном столкновении сдвинулась, то очевидно, что она не могла «перепрыгнуть» на показания в более чем 100 километров . Учитывая характер повреждений Lexus, скорость немецкого авто явно превышала положенную и значительно.

Накануне объявился человек, назвавшийся настоящим хозяином BMW X7, — Сухраб Жармухаммедов. В своем интервью СМИ он уверяет, что машину купил в кредит. По словам мужчины, Темирлан Токобеков является его бизнес-партнером, а водитель Эльдияр Халмурзаев — близкий знакомый.

За несколько дней до аварии молодые люди якобы попросили у него джип для поездки на Иссык-Куль. Им было интересно посмотреть, как он «проявит себя» в дальней дороге.

Так кому же верить? Этому «владельцу» или истории о том, что Эльдияр Халмурзаев работает водителем автоцентра BMW и выехал в командировку?

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Сейчас ГУОБДД ищет свидетелей ДТП, возможно, они прольют свет на историю с жуткой автокатастрофой. Будет ли следствие беспристрастным и объективным — вопрос больше риторический. Как показывает наша реальность, приближенность к власть имущим творит чудеса с их детьми. Они, как правило, не виноваты. Родственникам погибших остается только делить горе с самими собой.

Кыргызстанцы очень хорошо помнят ДТП с участием сына тогда еще мэра Бишкека Исы Омуркулова. Та авария унесла жизни троих человек. Представитель золотой молодежи отделался легким испугом. Или аварию с участием депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной. В ней тоже погиб человек. Однако водитель Алексей Хурасев освобожден от наказания из-за истечения сроков давности.