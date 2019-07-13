ДТП с Темирланом Токобековым. Когда вопросов больше, чем ответов

7 июля вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. Одним из участников ДТП стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева Темирлан Токобеков.
УОБДД поспешило проинформировать о том, что Темирлан Токобеков не является виновником аварии и, вообще, за рулем якобы был другой человек.
Родственники погибших утверждают, что следствие ведется однобоко и всю вину пытается повесить на водителя Lexus.
24.kg попыталось разобраться в ситуации.
Противоречивые версии
По первоначальной версии ГУОБДД, машина, пассажиры и водитель которой погибли, выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.
Но на видео, распространенном в СМИ, видно, что выехать на встречную полосу Lexus никак не мог. На месте, где произошло ДТП, вместо разделительной полосы газон, на который легковушка, даже потеряв управление, не могла бы заехать.
В автокатастрофе погибли четыре человека — все они пассажиры и водитель Lexus. В BMW Х7 находились три человека (по версии ГУОБДД).
Сын депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева в числе пострадавших. Он госпитализирован.
Темирлан Токобеков тоже депутат — Бишкекского городского кенеша. Он якобы находился на заднем сидении, за водителем, а за рулем был 23-летний житель села Арашан Чуйского района Эльдияр Халмурзаев.
У Токобекова, по словам врачей, сотрясение головного мозга и перелом тазобедренной части. О травмах еще двоих участников ДТП ничего неизвестно.
Любопытные детали
На внедорожнике BMW Х7 был закреплен российский госномер А356 ЕТ 763. База данных avtocod.ru показала, что автомобиль зарегистрирован в Самарской области. Однако очень быстро выяснилось, что этот госномер подложный, поскольку числится за BMW Х5 Хdrivе 50I 2013 года выпуска.VIN-код автомашины: WBAKR610200G95713. В Россию она попала из Польши.
Среднерыночная стоимость автомобиля BMW X7 в Бишкеке начинается от $79 тысяч и достигает $110 тысяч в зависимости от комплектации.
По информации сайта avtocod.ru, владелец номера BMW X5, который «засветился» в ДТП, имеет 22 (!) неоплаченных штрафа на территории РФ.
Машина зарегистрирована на физическое лицо и завезена в Бишкек в мае 2019-го.
Каким образом номера от BMW X5 попали на авто более новой модели, выяснилось после ДТП. Хозяин автомобиля пользуется так называемыми номерами-перевертышами.
Подложные номера используют для того, чтобы камеры «Безопасного города» фиксировали нарушения не настоящего владельца авто.
В момент, когда BMW Х7 попал в аварию, на нем висел кыргызстанский госномер — 01 991 AG. Он зарегистрирован на автоцентр «Эстакада» — официального представителя BMW в столице.
Без политики никак
В интервью информагентству Sputnik Кыргызстан доверенное лицо Темирлана Токобекова Каныбек Жакшыбаев рассказал, что за рулем внедорожника сидел Эльдияр Халмурзаев.
BMW X7 принадлежит автоцентру BMW. Эльдияр Халмурзаев работает там водителем. Он выехал в командировку на автомашине компании.Каныбек Жакшыбаев
«По нашим данным, внедорожник двигался по своей полосе со скоростью 70-
«Наша сторона заинтересована в тщательном и беспристрастном расследовании ДТП», — добавил он. И попросил не политизировать трагедию.
По другой версии, Халмурзаев взял машину на тест-драйв.
24.kg дозвонилось до автоцентра «Эстакада». В магазине сообщили, что на тест-драйв автомобили не даются.
Обойтись без политики в этом деле не получится. Родственники погибших парней считают: расследование затягивается потому, что Темирлан Токобеков — родственник президента Сооронбая Жээнбекова.
Отец Темирлана Токобекова Алиярбек Абжалиев приходится сватом Сооронбаю Жээнбекову – его сын женат на дочери главы государства.
Когда соболезнования – формальность
После автокатастрофы выяснилось, что из автомобиля Lexus, в котором погибли четыре человека, пропал видеорегистратор.
Именно он мог зафиксировать момент аварии и запечатлеть истинного виновника ДТП. Куда делись вещественные доказательства, непонятно.
Отец погибшего в ДТП водителя Lexus Нурсултана Бекболотова Тилек Шаршеев рассказал 24.kg, что во второй машине тоже имелся видеорегистратор, однако и он тоже исчез.
После похорон родственники парней из BMW Х7 пришли к отцу, чтобы выразить свои соболезнования, но слова оказались не к месту.
«Ко мне пришли два человека. Это родственники тех, кто был в BMW Х7. Они сказали, что пришли выразить соболезнования. Я ответил, что никаких встречных заявлений писать не буду до тех пор, пока не поговорю с родителями остальных парней, погибших в ДТП. И вообще, я только похоронил сына», — рассказал 24.kg Тилек Шаршеев.
Пришедшие не сказали, что хотят просить прощения, они решили прийти по мусульманским законам – отдать дань уважения усопшему.Тилек Шаршеев
По словам Тилека Шаршеева, свидетели рассказывают, что сын Алиярбека Абжалиева вышел из кафе якобы пьяным. В момент ДТП он якобы выскочил из авто и стал выкрикивать: «Знаешь, сколько стоит эта машина?!»
«Столкновения можно было избежать — на трассе было достаточно места для того, чтобы увернуться. Моему сыну в апреле исполнилось всего 24 года», — отметил Тилек Шаршеев.
Известно, что в ночь произошедшего Темирлан Токобеков приезжал на открытие ресторана возле ипподрома на Иссык-Куле. В СМИ появилось видео, где администратор утверждает, что весь вечер он с приятелями пил лишь воду с лимоном и только под утро заказал еду. Нашлись и те, кто утверждает, что водитель BMW Х7 не превышал скорость. Однако по характеру повреждений Lexus в это трудно поверить.
По словам родственников одного из погибших, стрелка спидометра BMW Х7 застыла на показании
Накануне объявился человек, назвавшийся настоящим хозяином BMW X7, — Сухраб Жармухаммедов. В своем интервью СМИ он уверяет, что машину купил в кредит. По словам мужчины, Темирлан Токобеков является его бизнес-партнером, а водитель Эльдияр Халмурзаев — близкий знакомый.
За несколько дней до аварии молодые люди якобы попросили у него джип для поездки на Иссык-Куль. Им было интересно посмотреть, как он «проявит себя» в дальней дороге.
Так кому же верить? Этому «владельцу» или истории о том, что Эльдияр Халмурзаев работает водителем автоцентра BMW и выехал в командировку?
Кыргызстанцы очень хорошо помнят ДТП с участием сына тогда еще мэра Бишкека Исы Омуркулова. Та авария унесла жизни троих человек. Представитель золотой молодежи отделался легким испугом. Или аварию с участием депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной. В ней тоже погиб человек. Однако водитель Алексей Хурасев освобожден от наказания из-за истечения сроков давности.