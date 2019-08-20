Омурбека Бабанова вновь вызвали на допрос. Теперь в ГКНБ

Омурбек Бабанов проходит свидетелем по делу о высказываниях в Оше. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

Сегодня в 15.00 состоится допрос политика.

«Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ в рамках ранее возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела в отношении него по факту высказывания на встрече с жителями микрорайона «Амир-Тимур» Оша 28 сентября 2017 года. Омурбек Бабанов по данному уголовному делу проходит в качестве свидетеля», — пояснили в ГКНБ.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

Вчера Омурбек Бабанов был вызван на допрос в Финпол. Его допрашивали пять часов по факту рейдерского захвата банка «Кыргызстан» в качестве свидетеля.