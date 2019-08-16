На супругу бывшего президента Раису Атамбаеву возбуждено уголовное дело

Сегодня супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса прокомментировала обвинения Манаса Арабаева в том, что она оказывала давление на судей.

По ее словам, она никогда не вмешивалась в политику, не оказывала давления на судей и вообще не знает, где какой суд находится.

«Я действительно знаю Манаса Арабаева, поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика — грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», — сказала Раиса Атамбаева.

Напомним, бывший серый кардинал судебной системы Манас Арабаев дал показания на Раису Атамбаеву. По его словам, бывшая первая леди заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встречи по делу строительной компании БЛС приходил некий Бектурсун Айталиев.