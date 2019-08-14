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Общество

Накопительную часть пенсии граждане с онкозаболеваниями смогут получить досрочно

Накопительную часть пенсии граждане с онкозаболеваниями или другими тяжелыми заболеваниями, представляющими серьезную угрозу жизни, смогут получить досрочно. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, проект постановления правительства Социальный фонд вынес на общественное обсуждение.

Отмечается, что правительство утвердит список заболеваний, в который в первую очередь войдут онкологические.

Соцфонд также предлагает предоставить возможность кыргызстанцам потратить средства, уплаченные в Государственный накопительный пенсионный фонд, на первоначальный взнос при участии в государственной ипотечной программе.
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