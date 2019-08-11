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Общество

Фестиваль Tengri Music на Иссык-Куле. Завораживающие ритмы джаза

Накануне в культурном центре «Рух Ордо» прошел фестиваль классической музыки Tengri Music. Впервые это музыкальное мероприятие состоялось на побережье Иссык-Куля.

Во второй день масштабного события тысячи людей собрались под открытым небом у озера, чтобы послушать джаз.

Вход в культурный центр «Рух Ордо» в этот вечер был открыт с 19.00. К этому времени на мероприятие пришли сотни людей.

Многие были с детьми. И это несмотря на то, что августовские вечера на Иссык-Куле уже весьма прохладные. Организаторы заранее предупредили, что лучше одеться потеплее и взять с собой пледы.

Мы пришли в числе первых. Поэтому найти свободное и удобное местечко не составило труда. Однако уже буквально через полчаса практически вся территория вокруг сцены была занята любителями послушать джаз.

Открыла второй день фестиваля Tengri Music группа «Аура», которая в этом году отмечает 20-летие концертной деятельности.

Целый час музыканты исполняли для публики композиции собственного сочинения. В это время зрители не просто наслаждались классной музыкой, но и начали пританцовывать в такт.

А дальше выступали как отечественные джаз-группы, так и гости из ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль на Иссык-Куле — в этом есть свой особенный шарм. Музыка под шум морских волн...

Несмотря на холодную погоду, люди не торопились расходиться, всем хотелось подольше насладиться атмосферой. Можно сказать смело, что фестиваль Tengri Music стал одним из самых ярких событий этого лета на Иссык-Куле.
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