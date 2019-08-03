ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой

ГСИН поставила ультиматум Рабиге Садыковой — адвокату экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По ее словам, Аида Салянова нуждается в срочной госпитализации. Однако врачи ГСИН сказали, что направят ее подзащитную в больницу только в том случае, если ее будут оперировать. Но не на лечение или обследование.

«В связи с этим моя подзащитная была вынуждена отказаться, обосновав это желанием сделать операцию в другой стране», — утверждает Рабига Садыкова.

То, что вытворяет ГСИН, — настоящая психологическая пытка. Рабига Садыкова

Однако в ГСИН утверждают, что высказывания юриста неверны.

«Аида Салянова находится под следствием. Она не осуждена. Поэтому решение относительно ее госпитализации может принимать только следователь, а не ГСИН», — подчеркнули в ведомстве.

Аида Салянова подозревается в причастности к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Уголовное дело возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.