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Общество

Санжар Муканбетов: Нужно менять экономический статус Баткенской области

Надо срочно менять экономический статус Баткенской области и привлекать в нее как можно больше инвестиций. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр экономики Санжар Муканбетов.

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По его словам, наблюдается сложная ситуация в приграничном районе с Таджикистаном. С каждым днем увеличивается количество конфликтов. Чиновник считает: так происходит потому, что мало внимания уделяется развитию Баткенской области.

«Ей уделяется 2 процента прямых инвестиций, кредитование составляет 5 процентов. Сегодня нужно выделить 1-2 миллиарда сомов для финансирования предпринимательства в приграничных районах. Мне кажется, что надо развивать пекарное и молочное производство. Там трансфер трудовых мигрантов и уровень бедности самые высокие по стране», — сказал Санжар Муканбетов.

Кроме того, он считает необходимым сделать в приграничной зоне упор на государственно-частное партнерство. Министр предложил разработать пятилетнюю программу финансирования Баткенской области, которая поможет встать ей на ноги.
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