Формирование новой патрульной милиции. Конкурс не прошел 61 сотрудник МВД

Конкурсный отбор в новое управление патрульной милиции не прошел 61 работник МВД. Такие данные приводят в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения.

Ведомство опубликовало список тех, кто не прошел последний этап собеседования. Всего в нем 102 человека. Среди них есть и действующие сотрудники правоохранительных органов, и те, кто никогда не работал в системе.

Отметим, что в числе не прошедших конкурс оказались начальник управления обеспечения безопасности дорожного движения Бишкека Шаирбек Бопонов и его заместитель Мирлан Чалыбаев.