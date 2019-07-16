У Верховного суда собрались родственники Омурбека Текебаева

В Верховном суде началось заседание по делу лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева. У здания собрались его родственники и сторонники.

В зал заседания запустили только близких родственников осужденных политиков и однопартийцев. Прессу пока не пускают.

В Верховном суде сегодня началось рассмотрение дела в отношении Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.