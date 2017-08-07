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Общество

Дело Текебаева. У Абдырахманова есть идея фикс — во всем обвинять Текебаева

У бывшего депутата Жогорку Кенеша и члена партии «Ата Мекен» Омурбека Абдырахманова есть идея фикс. Об этом сегодня в ходе допроса в суде заявил экс-министр ЧС Дуйшенкул Чотонов.

По его словам, состоит она в том, чтобы во всем обвинять Омурбека Текебаева. «Даже если его разбудят в три часа ночи и спросят о падении башни в Нью-Йорке, он скажет, что Текебаев виноват», — заявил Дуйшенкул Чотонов.

Он назвал Омурбека Абдырахманова «неблагодарным человеком, который благодаря партии «Ата Мекен» стал депутатом Жогорку Кенеша и 20 родственников увез в Америку».
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