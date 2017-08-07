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Общество

Дело Текебаева. Дуйшенкул Чотонов вспомнил, когда встречался с Маевским

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершился допрос Текебаева. Теперь показания дает второй подсудимый - Дуйшенкул Чотонов.

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Он вспомнил, что с Леонидом Маевским встречался не весной, а летом. «Когда тебя забирают в пять утра и просят вспомнить, что было семь лет назад, конечно, не вспомнишь сразу. Из моих предыдущих показаний, анализируя воспоминания, пришел к выводу, что было три ошибки. Я встретился с Маевским 24 августа в кафе, это было внутри помещения», — рассказал подсудимый.

«Он говорил, что как депутат Госдумы имеет связи в Кремле, хочет вести дела в Кыргызстане, потом еще слышал, что он намерен встретиться и с Атамбаевым. Леонид Маевский зашел ко мне, когда я выходил. Меня попросили встретиться с ним перед отъездом. На Арбате вроде его офис. 40 минут где-то беседовали. Насчет MegaCom речи не было. Потом я машиной МЧС поехал в аэропорт», — сказал Чотонов.
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