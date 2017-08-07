Дело Текебаева. Дуйшенкул Чотонов вспомнил, когда встречался с Маевским

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершился допрос Текебаева. Теперь показания дает второй подсудимый - Дуйшенкул Чотонов.
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«Он говорил, что как депутат Госдумы имеет связи в Кремле, хочет вести дела в Кыргызстане, потом еще слышал, что он намерен встретиться и с Атамбаевым. Леонид Маевский зашел ко мне, когда я выходил. Меня попросили встретиться с ним перед отъездом. На Арбате вроде его офис. 40 минут где-то беседовали. Насчет MegaCom речи не было. Потом я машиной МЧС поехал в аэропорт», — сказал Чотонов.