Дело Текебаева. Встречу подсудимого с Маевским связывают с 13 мая неспроста

Неспроста встречу подсудимого Омурбека Текебаева с Леонидом Маевским связывают с 13 мая. Об этом сегодня в суде сообщил обвиняемый в коррупции бывший министр ЧС Дуйшенкул Чотонов.

По его словам, в этом заключается вся ошибка. «Все привязали к 13 мая. Если сказать, что встреча была в июне, то получилось бы, что Леонид Маевский встречался с Омурбеком Текебаевым, когда тот ушел с поста вице-премьера-министра», — заявил Дуйшенкул Чотонов.

В Бишкеке продолжается суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Допрос первого подозреваемого завершился, сейчас показания дает Чотонов.