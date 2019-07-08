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Общество

В некоторых районах Бишкека и Оша три дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Оша не будет газа. Причина временного отключения — ремонтно-восстановительные работы.

Подача голубого топлива будет временно прекращена с 8 по 9 июля в Оше по улицам: Мамырова, Кирова, Атабаева, И.Закирова, Ферганской. 9 июля газа не будет по улице Кутсимилова.

В Бишкеке без газа с 9 по 12 июля останутся жители улиц Куренкеева, Малышева, Илийского переулка и Беломорского; Первомайский район БЧК, район Ала-Арчи, Биримдик, Можайского, Саадаева, переулок Ак-Тилек, Дорожный, Карагачевая, Дачная, жилые массивы Колмо, Салам Алик, Щербакова.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» уточняет, что с 9 по 10 июля подача топлива будет приостановлена в селе Маевка по улице Молодая Гвардия от Восточной до Тепличной. А с 10 по 12 июля по проспекту Жибек Жолу, по улице Алма-Атинской, БЧК, в переулке Табачном, Суюмбаева, Авангардном.

С 10 по 12 июля в Бишкеке без газа останутся жильцы дома № 28 в 7-м микрорайоне. А с 10 по 11 июля в селе Лебединовка по улице Горького, в переулке Веселом, по проспекту Победы, на улице Октябрьской.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.
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