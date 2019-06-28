Реформа ДПС. Инспекторам покупают одежду, значки и видеорегистраторы

ГУОБДД МВД КР покупает инспекторам одежду, значки и видеорегистраторы. Об этом сообщил портал госзакупок.

На покупку видеорегистраторов и сопутствующего оборудования заложено 15,4 миллиона сомов, на форменную одежду — 720 тысяч сомов, на нагрудные значки — 630 тысяч сомов.

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Управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках пилотного проекта планируется выделить 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.