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Общество

Реформа ДПС. Четыре компании готовы поставить 80 патрульных машин

Четыре компании готовы поставить 80 патрульных машин. Об этом сообщил портал госзакупок.

ОсОО «Автоцентр «Эстокада» оценил автомобили в 48,7 миллиона сомов, «Киа Моторс» — в 63 миллиона сомов, Aziamotors — в 62,3 миллиона сомов, «Автомаш-Радиатор» — в 65,5 миллиона сомов.

ГУОБДД МВД КР заложило на обновление автопарка 66 миллионов сомов.

Планируется купить 80 новых автомобилей, выпущенных не ранее 1 мая 2019 года. Рассматривают только белые авто без пробега.

Напомним, что ранее ГУОБДД МВД Кыргызстана объявило тендер на покупку пяти машин почти на 10 миллионов сомов. Победителем стало ОсОО «Автоцентр перекресток».

На реализацию проекта по созданию службы патрульной милиции из бюджета выделят более 381 миллиона сомов. На эти деньги закупят оборудование, спецсредства и автомобили. В эту же сумму заложены средства на повышение зарплаты инспекторам.
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