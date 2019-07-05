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Общество

В ГУОБДД рассказали, чем отличается новая патрульная милиция от старой

Начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов рассказал сегодня на пресс-конференции, чем отличается новая патрульная милиция от старой.

По его словам, ранее в экипаж входило три сотрудника, но только один инспектор мог составлять протокол о нарушении Правил дорожного движения. Остальные два отвечали за охрану общественного порядка. В новой службе будет два сотрудника с одинаковыми полномочиями. Они будут составлять протоколы как за нарушение ПДД, так и за нарушение общественного порядка.

Бишкек будет разделен на квадраты, за каждым экипажем закрепят определенный участок. Экипажи будут выезжать оперативно по линии «102» и принимать решения до приезда следственной группы. Они также будут осуществлять автопатрулирование и пеший контроль. Кроме того, создадут туристическую и конную милицию.

Помимо зарплаты каждому сотруднику патрульной милиции будут ежемесячно доплачивать по 10 тысяч сомов в виде бонуса.
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