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Общество

Реформа ДПС. Первый экзамен в Патрульную милицию сдали более тысячи человек

Тестирование в Патрульную службу милиции прошли 1 тысяча 5 человек. Об этом 24.kg сообщил член рабочей группы по реформе МВД Азамат Акенеев.

По его словам, это те люди, которые набрали на первом экзамене больше 30 баллов.

«На экзамен пришли 1 тысяча 104 человека. По итогам отсеялись 99 претендентов. Однако баллы, полученные во время тестирования, будут учитываться во время финала — физическая подготовка и собеседование играют основную роль», — сказал Азамат Акенеев.

Отметим, что результаты тестирования кандидаты в инспекторы ПСМ могут посмотреть по ссылке http://guobdd.kg/onenews/1334.

Пороговые 30 баллов набрали 53 человека, 100 баллов набрал лишь один человек — Балбак Алдабергенов. На 3 балла ниже набрал Санжар Джаныбаев, восемь человек получили 93 балла, три человека прошли первый тест с результатом 90 баллов, еще 11 получили 87 баллов.

В августе 2018 года по поручению президента создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Пилотный проект по созданию Патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019-2020 годах. После реформа охватит всю страну. Первое тестирование кандидаты проходили 17 и 18 июня.
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