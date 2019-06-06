Реформа ДПС. Инспекторов патрульной милиции снабдят электрошокерами

Сегодня завершился открытый конкурс по набору сотрудников во вновь образуемое управление патрульной службы милиции Бишкека. Вице-премьер-министр Жениш Разаков провел совещание.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и управление по обеспечению безопасности дорожного движения.
Желающие стать инспекторами патрульной милиции подали 1 тысячу 24 рапорта: 308 заявлений поступило от гражданских лиц, 716 — от сотрудников правоохранительных органов.
По словам Жениша Разакова, в рамках пилотного проекта планируется выделить 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.