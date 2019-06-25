Для чего создали Национальную управляющую компанию, рассказали в ФУГИ

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев рассказал сегодня на пресс-конференции, для чего создали Национальную управляющую компанию.

По его словам, Национальная управляющая компания не будет вмешиваться в корпоративное управление.

«Она должна стать единственным каналом взаимодействия правительства и госпредприятий. Ее целью должно стать совершенствование процессов корпоративного управления и работы советов директоров», — сказал Ренат Тулебердиев.

Он добавил, что пока ни одна государственная компания Кыргызстана не выходит на международные биржи. Для этого предприятия должны отвечать определенным критериям. «Над этим нужно работать. ФУГИ провел приватизацию. Считаем, что управление должно проходить на рыночных принципах. Мы хотим, чтобы компании больше зарабатывали», — отметил Ренат Тулебердиев.