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Общество

25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Купянской, Хоперской, Гагарина, жилмассив «Киргизия» (улица Восточная);
  • 9.30-19.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Учкун-2», микрорайон «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык), улица Алма-Атинская (район МТФ), пересечение улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина;
  • 9.30-17.00 — улица Ибраимова, 30, микрорайон «Восток 5», 19, 20, 22-28, жилмассив «Алтын-Ордо»;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Он-Арча, Куюкова, Узун-Булак, Бакаева, Абдрахманова, Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Набережная).

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Гоголя, Чернышевского), Таш-Добо (улицы Ала-Тоо, Абыкан-Ата, Горького), Кара-Жигач (улицы Пушкина, Садовое, переулок Фрунзенский), Кашка-Суу, Байтик, Виноградное, Привойное, Полевое, Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Киргизская, Украинская, Тихая, Зеленая, тупики Логвиненко, Панфилова);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Северное (улицы Киргизская, Калинина), Фрунзе (улицы Центральная, Набережная, Институтская), Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Советская), Сокулук (улицы Полярная, Садовая), город Шопоков (улицы Октябрьская, Заводская, Кирпичная, Садовая);
  • 8.00-18.00 — села Кун-Туу (улицы Проектируемая, Иманалиева, Сейдесембаева, Спортивная, Новая, Заводская, Молдосан, Царенко, Садовая, Джамгерчинова, Исмаила), Джал (улицы Сатке, Интернациональная), Шалта (улицы Восточная, Гагарина, Шукуралиева, Жусупбек, Восточная, Школьная), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Орюк (улица Мааке), Беловодское (улицы Садовая, Щорса, Красноармейская), Толек (улица Токтогула);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 1-3, 7-9), село Алексеевка (улицы Центральная, Жукова, Гречко, Школьная, Чапаева, Фрунзе, Калинина, Мира, Космонавтов);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, 266-490, 513-689, Алма-Атинская, 113-205, Линейная, 137-367, Набережная, 1-53, Фрунзе, 402-672, Советская, 84-229, Кирова, 185-191, Мичурина), Первомайское, город Кант (1-й микрорайон, улицы Ломоносова, Кирова, Л.Толстого, Кирпичная, Советская, Ворошилова, Сакибаева, Пионерская, Абдыша Чекирова).

3Иссык-Кульская область

  • 8.00-13.00 — село Григорьевка;
  • 9.00-18.00 — села Кутурга, Ой-Тал;
  • 9.00-17.00 — села Чырак, Кабак.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Каримова, Репина, Космонавтов, Бекмуратова, Осмонова, А.Масалиева, 70, 72, 74, 76, Увам, 1, 2, 3а, 4, 5/1, 6/1, Узген, 118, 124, 126, Абакир уулу Торобек, 27, Н.Исанов, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Батыш, Тюлейкен, Анар, СМУ-ТТ, Ак-Тилек, «218-й квартал») села Кенеш, Тээке, Беш-Капа, Выжданов, Кызыл-Байрак, Аганкес.
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