Минздрав проводит бесплатные медосмотры населения отдаленных сел

Минздрав проводит бесплатные медицинские осмотры населения отдаленных и труднодоступных сел Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, медосмотры проводят на базе лечебно-диагностических комплексов и передвижного медицинского центра. Они оснащены всем необходимым оборудованием.

«Бригады врачей третичных организаций здравоохранения, таких как Национальный госпиталь, Национальный центр охраны материнства и детства, Центр репродукции человека, Национальный центр кардиологии и терапии, Национальный центр онкологии и гематологии, Республиканский диагностический центр, Республиканский центр иммунопрофилактики, проведут профилактические осмотры в летне-осенний период во всех областях», — отметили в Минздраве.

Жители отдаленных сел страны смогут получить консультации у узких специалистов: офтальмолога, отоларинголога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, гинеколога, невропатолога, маммолога, уролога, пройти УЗИ-диагностику и экспресс-тестирование на ВИЧ/СПИД. Кроме того, будут организованы пункты вакцинации и измерения антропометрических показателей, артериального давления, уровня сахара в крови и другие.

Графики выездов передвижных мобильных клиник можно уточнить в центрах семейной медицины.