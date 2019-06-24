20:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минздрав проводит бесплатные медосмотры населения отдаленных сел

Минздрав проводит бесплатные медицинские осмотры населения отдаленных и труднодоступных сел Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, медосмотры проводят на базе лечебно-диагностических комплексов и передвижного медицинского центра. Они оснащены всем необходимым оборудованием.

«Бригады врачей третичных организаций здравоохранения, таких как Национальный госпиталь, Национальный центр охраны материнства и детства, Центр репродукции человека, Национальный центр кардиологии и терапии, Национальный центр онкологии и гематологии, Республиканский диагностический центр, Республиканский центр иммунопрофилактики, проведут профилактические осмотры в летне-осенний период во всех областях», — отметили в Минздраве.

Жители отдаленных сел страны смогут получить консультации у узких специалистов: офтальмолога, отоларинголога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, гинеколога, невропатолога, маммолога, уролога, пройти УЗИ-диагностику и экспресс-тестирование на ВИЧ/СПИД. Кроме того, будут организованы пункты вакцинации и измерения антропометрических показателей, артериального давления, уровня сахара в крови и другие.

Графики выездов передвижных мобильных клиник можно уточнить в центрах семейной медицины.
Ссылка:
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Почти в трети школ Бишкека нет врачей
В Кыргызстане предлагают восстановить школьные медпункты
В школах Бишкека собирают деньги на медосмотр. Под угрозой недопуска к экзаменам
Популярные новости
Возле дома Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше собираются его сторонники Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники
Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у&nbsp;него деньги Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги
Алмазбек Атамбаев заявил, что у&nbsp;него есть оружие и&nbsp;он&nbsp;ничего не&nbsp;боится Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Mega iTV: любимые фильмы и&nbsp;сериалы в&nbsp;любое время Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время
Как легко проверить и&nbsp;выгодно оплатить штрафы ДПС? Как легко проверить и выгодно оплатить штрафы ДПС?
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличивает емкость и&nbsp;покрытие сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! увеличивает емкость и покрытие сети 4G LTE
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; получило разрешение на&nbsp;покупку акций ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; ОАО «Бакай Банк» получило разрешение на покупку акций ЗАО «БТА Банк»