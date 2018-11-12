В Кыргызстане предлагают восстановить школьные медпункты

Депутат парламента Кыргызстана Аида Исмаилова предлагает реанимировать школьные медпункты. Об этом она рассказала 24.kg.

По ее словам, в школах предусмотрены ставки врача и медсестры, но кабинеты обычно пустуют, а наличие медиков номинально.

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«Особенно страдают дети мигрантов, которые остались без присмотра родителей, у бабушек-дедушек. Им, мне кажется, нужен особый уход. Сейчас в школах никто не измеряет ни вес, ни рост, не слушает сердце, не сдает анализы. А потом дети попадают прямо с уроков в больницу со страшными диагнозами. Хотя школьный терапевт мог бы все это вовремя выявить и выписать освобождение ребенку, к примеру, от физкультуры», — считает Аида Исмаилова.

В начале года в школах Бишкека разразился скандал, когда администрации учебных заведений принялись собирать деньги с родителей на медосмотр, причем под угрозой недопуска к экзаменам. Нардеп уверена, что повсеместное внедрение в школах медицинских кабинетов, и не для галочки, поможет избежать таких поборов.