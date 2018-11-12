22:27
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Власть

В Кыргызстане предлагают восстановить школьные медпункты

Депутат парламента Кыргызстана Аида Исмаилова предлагает реанимировать школьные медпункты. Об этом она рассказала 24.kg

По ее словам, в школах предусмотрены ставки врача и медсестры, но кабинеты обычно пустуют, а наличие медиков номинально.

Читайте по теме
В школах Бишкека собирают деньги на медосмотр. Под угрозой недопуска к экзаменам

«Особенно страдают дети мигрантов, которые остались без присмотра родителей, у бабушек-дедушек. Им, мне кажется, нужен особый уход. Сейчас в школах никто не измеряет ни вес, ни рост, не слушает сердце, не сдает анализы. А потом дети попадают прямо с уроков в больницу со страшными диагнозами. Хотя школьный терапевт мог бы все это вовремя выявить и выписать освобождение ребенку, к примеру, от физкультуры», — считает Аида Исмаилова.

В начале года в школах Бишкека разразился скандал, когда администрации учебных заведений принялись собирать деньги с родителей на медосмотр, причем под угрозой недопуска к экзаменам. Нардеп уверена, что повсеместное внедрение в школах медицинских кабинетов, и не для галочки, поможет избежать таких поборов. 
Ссылка:
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
В школах Бишкека собирают деньги на медосмотр. Под угрозой недопуска к экзаменам
Популярные новости
100 миллионов сомов заработал экс-президент Алмазбек Атамбаев в&nbsp;2017 году 100 миллионов сомов заработал экс-президент Алмазбек Атамбаев в 2017 году
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;5-9 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 ноября
Алтынбек Сулайманов обвинил Аскарбека Шадиева во&nbsp;вранье Алтынбек Сулайманов обвинил Аскарбека Шадиева во вранье
Экс-спикер удерживает первые позиции в&nbsp;рейтинге самых богатых людей Экс-спикер удерживает первые позиции в рейтинге самых богатых людей
Бизнес
Роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Швейцарии Роуминг от MegaCom в Швейцарии
&laquo;Пласформ&raquo; комментирует слова министра экономики КР&nbsp;Олега Панкратова «Пласформ» комментирует слова министра экономики КР Олега Панкратова
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Вторая жизнь с&nbsp;MR-LINAC Вторая жизнь с MR-LINAC