Стихи молодых кыргызских поэтов перевели на азербайджанский язык

В Баку вышла в свет книга «Антология молодой кыргызской поэзии» на азербайджанском языке. Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Кыргызстане.

Книга является плодом совместной работы Посольства Азербайджана в КР, лично посла Гидаята Оруджева, кыргызских и азербайджанских поэтов.

В сборник, презентация которого состоялась в 2011 году, включены стихи 35 авторов, таких как Каныбек Иманалиев, Айзада Авазова, Элмира Ажыканова, Кубат Оторбаев, Эрнис Кылызов и другие.

Во вступительной статье Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане Гидаят Оруджев отметил важную роль литературы в культурном сотрудничестве.

Антологию распространят по ведущим библиотекам, культурным центрам и литературным организациям двух стран.