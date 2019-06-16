Десять мест в Бишкеке, чтобы спрятаться от жары

Начало лета выдалось дождливым, но уже на этой неделе в Бишкеке прояснится, и воздух прогреется до 30 градусов. В июле столица будет изнывать от жары. Большинство бишкекчан уедут в отпуск. А как быть тем, кто не имеет возможности сбежать из города?

24.kg подготовило для вас подборку оазисов в столице, где можно спрятаться от палящего солнца, прогуляться с детьми, посидеть на скамейках за чтением книг или провести встречу.

1 Бульвар Эркиндик

Один из немногих сохранившийся зеленых островков в Бишкеке. В советский период он носил имя советского государственного деятеля, революционера и основателя ВЧК Феликса Дзержинского, после обретения независимости — переименован в бульвар Эркиндик, что в переводе с кыргызского языка означает «свобода». В народе его продолжают по привычке называть Дзержинкой. Здесь установлены беседки, лавочки и скамейки. Есть детские площадки. Продают мороженое и напитки.

2 Бульвар Молодой Гвардии

Тихий, тенистый бульвар с несколькими параллельными аллеями — еще одно место встречи и прогулок. В Бишкеке, как и во многих городах бывшего СССР, есть бульвар Молодой Гвардии, он интересен тем, что содержит длинную зеленую зону с разными памятниками. В прошлом году здесь установили новые скамейки, но горожанам они не понравились. Здесь также есть детские площадки, батуты и мороженое. По тенистому бульвару можно погулять днем и сфотографироваться возле памятников.

3 Парк имени Ататюрка

Жители юго-западной части столицы могут спрятаться от жары в парке имени Ататюрка (бывший парк Дружбы). Он заложен в конце 1950-х годов как дендропарк Ботанического сада Академии наук. Здесь много аллей, круговых и по диагонали. В тени деревьев установлены скамейки. Есть фонтанная аллея, где расположено 58 фонтанов, самый большой из которых в диаметре 10 метров . Для детей действуют различные аттракционы.

4 Парк Победы имени Даира Асанова (Южные ворота)

Он тоже расположен в южной части столицы. Вечерами тут любят проводить время жители близлежащих микрорайонов. Нередко тут проходят спортивные мероприятия, ярмарки, детские праздники. Есть прокат велосипедов, гироскутеров, самокатов... Между аллей много зеленых зон, где в выходные горожане устраивают пикники.

5 Ореховая и Березовая рощи

Жителям 6-го микрорайона повезло. В этом спальном районе есть сразу два оазиса — Ореховая и Березовая рощи. Идеальные места для отдыха всей семьей и тех, кто ищет, где спрятаться от солнца. Тенистая территория густо покрыта деревьями. Роща оснащена скамейками, уличными тренажерами и детской площадкой.

6 Ботанический сад

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Его территория больше 170 гектаров , но горожанам можно гулять только на 36. Гражданские активисты не устают биться с властями, чтобы отстоять территорию ботсада, которую беспощадно застраивают. Здесь проходят множество акций и спортивных мероприятий. В тени деревьев приятно бегать по утрам или вечерам, прогуляться пешком или прокатиться на велосипеде, роликах, самокате.

7 Карагачевая роща

Жители северной части столицы знойным летом могут прятаться в тени деревьев Карагачевой рощи. Несколько лет назад ее реконструировали и облагородили, теперь это излюбленное место отдыха горожан. В роще более 50 пород деревьев и кустарников, преобладающей породой является карагач — отсюда и название. В роще также есть арыки, речка. Раньше было озеро, но оно высушено. В тени деревьев расположен сектор аттракционов — канатный городок, есть также танцевальная и спортивная площадки.

8 Сквер имени Тоголока Молдо

Небольшой, но уютный скверик расположен рядом со зданием Минздрава КР в пределах улиц Московская, Коенкозова, Боконбаева. Строго геометрическая планировка аллей разделяет сквер на несколько небольших участков. В центре установлен памятник акыну Тоголоку Молдо.

9 Парк имени Чингиза Айтматова

Дубовый парк — старейший парк Бишкека и, пожалуй, одно из самых любимых мест горожан и гостей столицы. В 2010 году ему присвоено имя великого писателя Чингиза Айтматова. Однако он все еще известен под старым названием. Здесь много памятников и архитектурных объектов, а также находится музей скульптур под открытым небом. Сейчас в экспозицию входит 90 скульптур. Интересный факт: они могут выглядеть иначе с течением времени, со сменой сезонов и погоды. Это делает парк местом, куда хочется приходить снова и снова.

10 Этносквер

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Новый сквер в этностиле открыли совсем недавно в жилмассиве «Кара-Жигач» по улице Анкара (бывшая Горького). Ранее тут была неблагоустроенная зона, а теперь горожане могут проводить время под деревьями, фотографироваться рядом с интересными инсталляциями, которые, к слову, выполнены из дерева — трехметровые комузы, водяная мельница, качели, скамейки и мосты.