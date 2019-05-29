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Общество

Возрождение Карагачевой рощи. Как ей возвращают былую славу

В Карагачевой роще огородили почти 40 гектаров. Но не для строительства очередного дома, а для сохранения уникального парка — одного из символов Бишкека. Это совместный проект АУЦА, Французско-Кыргызской ассоциации экотуризма и мэрии.

Здесь выпасали скот, заезжали машины, вырубали деревья. До сих пор нашим охранникам звонят, предлагают деньги за вырубку деревьев.

Вице-президент АУЦА Чингиз Шамшиев

Работа проделана огромная. Только мусора собрали несколько грузовиков. Для уборки привлекали студентов столичных вузов.

Возникло недопонимание и с местным населением, которое привыкло свободно проходить и проезжать по парку. Забор несколько раз ломали. Но инициаторы смогли протестные настроения погасить.

Вход на территорию свободный. Более того, отметил Чингиз Шамшиев, здесь в будущем планируют проводить различные экологические акции, обучающие экскурсии для школьников и студентов.

«Очень важно с ранних лет прививать знания об окружающей среде, о существующих угрозах и вызовах», — добавил Чингиз Шамшиев.

В роще установили скамейки из дерева, урны, мостики. Все в экостиле.

«Одна из долгосрочных задач проекта — не только сохранить деревья, но и создать условия для регенерации рощи, чтобы в будущем она приобрела черты городского леса», — отметил Чингиз Шамшиев.

Он напомнил, что рощу заложил в конце XIX века талантливый ботаник Алексей Фетисов. Отсюда брали саженцы для Дубового парка, бульвара Эркиндик.

«Важно возрождать облик зеленого города насколько это возможно в условиях стремительной урбанизации», — отметил Чингиз Шамшиев.

По его словам, проект «Возрождение Карагачевой рощи» в 2015 году Министерство экологии Франции включило в проекты, которые признали на конференции ООН как способствующие улучшению экологической ситуации на планете.

От появления идеи до реализации прошло около пяти лет. Изучали обстановку в парке, проводили видеосъемку с дрона, консультировались со специалистами, обсуждали идею с мэрией, Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства, экологами. Ну и деньги искали.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции Микаэль Ру рассказал, что волонтеры и различные фонды собрали на проект более 200 тысяч евро. На них огородили территорию, приобрели технику, скамейки, платят садовникам.

По периметру устанавливают видеокамеры. Теперь в парке будет намного безопаснее.

На огороженном участке насчитали около 10 тысяч деревьев. В планах — засаживать полянки новыми саженцами. Внести лепту может любой горожанин, но рекомендуют сначала связаться с АУЦА. Там консультант подскажет, какие саженцы и когда лучше сажать.

«Такие проекты имеют смысл, если они долгосрочные. Без донорской помощи не обойтись. Но она не обязательно должна быть только зарубежной и только финансовой. Ведь каждый горожанин может внести вклад знаниями, работой, деньгами, саженцами», — отметил вице-президент АУЦА.

По словам президента Французско-Кыргызской ассоциации экотуризма Филиппа Буазо, в год планируется высаживать около 200 саженцев.

Впереди работа по восстановлению арычной системы, которую разрушили жители, самовольно построившие в парке дома. На тех участках, где воду подвести не получится, решили бурить скважины и установить бочки.

Рабочие рассказывают, что на территории парка уже вольготно себя чувствуют черепахи, появились фазаны.

Проект затрагивает северную часть рощи. В южной, где расположены озера Пионерское и Комсомольское, в 2018 году муниципалитет провел реконструкцию. Здесь обновили аллеи, установили скамейки, освещение.

В советское время территория рощи составляла более 215 гектаров. За последние годы она сократилась почти на половину — большую часть застроили.
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