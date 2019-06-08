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Общество

Бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал $500 миллионов на новую экологическую кампанию

Бывший мэр Нью-Йорка и предприниматель Майкл Блумберг пожертвовал $500 миллионов на новую экологическую кампанию по закрытию всех угольных электростанций в США к 2030 году. Об этом сообщила газета The New York Post.

Майкл Блумберг, чье состояние оценивают в $54 миллиарда, сделал пожертвование, по его словам, в попытке обойти федеральное правительство и изменить ситуацию на местном и государственном уровнях. Предприниматель уверен, что с его поддержкой кампания станет самым масштабным благотворительным мероприятием в борьбе с изменением климата.

«Мы бежим наперегонки со временем в вопросе изменения климата, и в ближайшие два года, как минимум, нет практически надежды на смелый федеральный план действий в этом направлении. Мать-природа не ориентируется на наш политический календарь, не можем и мы», — сказал Майкл Блумберг.

Бывший мэр Нью-Йорка, по сообщению издания, официально объявит о кампании в речи перед студентами Массачусетского технологического института. Представитель Майкла Блумберга рассказал The New York Times, что кампания профинансирует лоббирование в правительствах штатов, муниципалитетах и других местных государственных учреждениях. Лоббистские усилия будут направлены на закрытие всех угольных электростанций и замену их на возобновляемые источники, такие как ветер и солнечная энергия.

Отметим, Майкл Блумберг — 108-й мэр Нью-Йорка, входит в список самых богатых людей по версии Forbes. Является учредителем и владельцем информационного агентства Bloomberg.
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