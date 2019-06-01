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Общество

Реформа ДПС. На покупку патрульных машин потратят 66 миллионов сомов

На покупку патрульных машин потратят 66 миллионов сомов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Планируется купить 80 новых автомобилей, выпущенных не ранее 1 мая 2019 года. Рассматривают только белые авто без пробега.

Напомним, что ранее ГУОБДД МВД Кыргызстана объявило тендер на покупку пяти машин почти на 10 миллионов сомов. Победителем стало ОсОО «Автоцентр перекресток».

На реализацию проекта по созданию службы патрульной милиции из бюджета выделят более 381 миллиона сомов. На эти деньги закупят оборудование, спецсредства и автомобили. В эту же сумму заложены средства на повышение зарплаты инспекторам.
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