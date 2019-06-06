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Общество

Иностранцы, приехавшие в Кыргызстан, могут зарегистрироваться онлайн

Иностранные граждане могут в онлайн-режиме подать электронное заявление на временную регистрацию в Кыргызстане. Процедура подачи заявки доступна на портале электронных услуг ГРС portal.srs.kg.

Для подачи электронного заявления ходатайствующему необходимо авторизоваться на портале электронных услуг с помощью биометрической ID-карты. В каталоге услуг выбрать «Регистрация иностранного гражданина по месту временного проживания». Далее заполнить данные иностранного гражданина согласно форме и подписать согласие на обработку персональных данных.

В «Личном кабинете» можно проверить статус обработки заявления.

При успешном рассмотрении сформируется номер электронного заявления, с которым необходимо обратиться в любое паспортное подразделение, где выдадут справку о временной регистрации.

В ближайшее время планируется подключить онлайн-оплату госпошлины через карты VISA и MasterCard, что позволит гражданам производить безналичные платежи самостоятельно.
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