Демонтаж незаконных парковок продолжают в Бишкеке

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека продолжает демонтаж незаконных автопарковок на муниципальных землях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, демонтированы незаконно установленный навес и капитальный забор из пескоблока, возведенные строительной компанией «Бишкеккапстрой» по улице Тыналиева, 2/22. Освобождено более 302 квадратных метров.

В Ленинском районе на основании предписания прокуратуры демонтирован навес и освобожден участок площадью 119 квадратных метров на улице Т.Океева.

На улице Масалиева, 43 строительная компания «Сапфир» огородила муниципальный земельный участок площадью 350 квадратных метров без соответствующих разрешительных документов. А компания «Авангард стиль» увеличила земельный участок на 2 тысячи 239 квадратных метров и построила металлический забор.

В результате демонтажа освобождено 3 тысячи 10,9 квадратных метра муниципальной земли.

В мэрии добавили, что на данных участках располагались автопарковки к новым многоэтажным домам. Теперь там муниципалитет планирует обустроить зеленые газоны и тротуары.