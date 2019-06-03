Убийство прокурора Баткенской области. Обвиняемый не ознакомлен с делом

В Ошском городском суде продолжают рассматривать уголовное дело об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

Обвиняемый Мелис Калыков заявил, что до сих пор не ознакомлен с материалами уголовного дела. «Вину он не признает и указывает: показания сотрудники милиции Баткенской области выбивали под пытками. Мой брат пытался назвать имена убийц, но судья не дал ему слова», — рассказала сестра Мелиса Калыкова Дарыйка.

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Родственники и адвокаты подсудимого заявляют о систематических и грубых нарушениях прав обвиняемого. Юристы заявили отвод судье Джолборсу Кудаярову. Однако его отклонили. Присутствующие на суде близкие обвиняемого сообщают об угрозах в их адрес со стороны родни погибшего прокурора и просят милицию защитить их.

На последнем заседании члены семьи убитого Анарбая Мамажакыпова напали на близких Мелиса Калыкова. Завязалась потасовка.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области.