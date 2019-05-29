Депутаты предлагают снизить штрафы за незначительные нарушения ПДД

Депутаты парламента Улугбек Ормонов и Алтынбек уулу Жунус предлагают разграничить штрафы за нарушения ПДД.

Инициаторы отмечают, что в одной из статей Кодекса о нарушениях не соблюден принцип справедливости. То есть за нарушение водителем правил остановки и стоянки предусмотрена такая же ответственность, как за проезд на запрещающий сигнал светофора либо запрещающий жест регулировщика.

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«Возможные последствия в этих ситуациях несоизмеримы, а это противоречит статье Кодекса о нарушениях, согласно которой взыскание должно соответствовать характеру нарушения и обстоятельствам его совершения. Таким образом, в целях разграничения ответственности и установления справедливых размеров штрафов по отдельным категориям разработан законопроект», — поясняют инициаторы.

Нардепы предлагают разделить штрафы на две категории. К примеру, невыполнение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дороги, нарушение правил остановки или стоянки, несоблюдение безопасной дистанции, нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения будут караться штрафом в 1 тысячу сомов. За более серьезные нарушения, такие как движение на запрещающий знак светофора, превышение скорости, выезд на встречку, должно налагаться взыскание в 3 тысячи сомов.

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За автохулиганство предлагают штрафовать не по 4-й категории, а по 9-й: физических лиц — на 50 тысяч сомов, юридических — на 75 тысяч сомов.

Предлагается конфисковывать имущество при повторном привлечении к ответственности за управление транспортным средством водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, под действием наркотических средств, психотропных и других одурманивающих веществ.