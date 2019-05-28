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Общество

Публикации Factcheck о Матраимовых вызвали интерес некоего сотрудника ГКНБ

Журналистом Factcheck и Politmer Наргизой Нанакеевой (Иманкуловой) интересуются сотрудники ГКНБ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, неизвестный, представившийся Бакеном, пришел в редакцию и сказал, что он сотрудник ГКНБ. «Спустя неделю в дом, где я прописана, пришел человек и спрашивал, здесь ли проживает Наргиза Нанакеева. Через несколько дней кто-то позвонил в айыл окмоту моего родного села, где я родилась, и представился сотрудником ГКНБ. Звонивший спросил у нашего айыл окмоту, задал несколько вопросов — знают ли они меня, часто ли я приезжаю к родственникам и другое. Айыл окмоту сразу же позвонила моей маме и рассказала, что ГКНБ интересуется мною», — написала журналист.

Другой сотрудник ресурсов Болот Темиров рассказал 24.kg, что к нему спецслужбы не звонят, но обращаются другие люди от имени героев публикаций. Иногда и сами политики выходят на журналиста через его близких и родных. «Я это воспринимаю как угрозу», — сказал Болот Темиров.

Отметим, последним материалом изданий стала статья о причастности Райымбека Матраимова к приобретению газеты «Супер Инфо». Factcheck также подготовил публикации о недвижимости, принадлежащей семье Матраимовых.
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