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Общество

Искендер Матраимов опровергает любую связь с доменной компанией «АзияИнфо»

Семья Матраимовых не имеет отношения к доменному регистратору-монополисту — компании «АзияИнфо». Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов.

По его словам, никто из них не имеет понятия, о чем ранее писали журналисты Factcheck.kg.

«Ни одну из упомянутых в материале фамилий мы даже не слышали. Кто такой Шабданов и так далее? Никто из журналистов даже не позвонил нам, чтобы узнать нашу позицию и взять комментарий. Сейчас готовлю материалы в суд на представителей СМИ из Factcheck.kg», — сказал Искендер Матраимов.

Ранее Factcheck.kg опубликовало материал, в котором утверждает, что «АзияИнфо» связана с семьей Матраимовых, партией «Мекеним Кыргызстан» и упраздненной ранее Финансовой полицией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211349/
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Искендер Матраимов опровергает любую связь с доменной компанией «АзияИнфо»