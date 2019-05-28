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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (43)

Лидер СДПК считает, что за освобождением Азиза Батукаева стоит Алмазбек Атамбаев

Председатель СДПК Сагынбек Абдрахманов считает, что за освобождением Азиза Батукаева стоит Алмазбек Атамбаев. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

По его словам, за освобождением вора в законе стоят высокопоставленные люди.

«Шамиль Атаханов сказал, что эта фикция скоро закончится. Но кто стоит за ней — большой вопрос. Командовали более мощные и влиятельные люди, тот же Бусурманкул Табалдиев. Что они делали? Следствие ответит на эти вопросы», — сказал Сагынбек Абдрахманов.

Он добавил, что рано или поздно Алмазбек Атамбаев будет отвечать за свои деяния по делу Батукаева.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.

Напомним, в 2013 году Бусурманкул Табалдиев возглавлял Совет обороны, затем был председателем ГКНБ.
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