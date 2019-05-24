На стабильное электроснабжение жилмассивов Бишкека потратят 60 миллионов сомов

На обеспечение бесперебойного электроснабжения 12 жилых массивов Бишкека потратят 60 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Работы затронут новостройки «Ак-Босого», «Калыс-Ордо», «Ак-Орго», «Ак-Ордо», «Ак-Бата», «Эне-Сай», «Дордой», «Ак-Тилек», «Каинды», «Рухий-Мурас», «Мурас-Ордо» и «Учкун».

Запланирована установка 35 трансформаторных подстанций и прокладка более 35 километров высоковольтных проводов. По всем объектам готова документация и объявлены тендеры.

В мэрии добавили, что работы в жилых массивах «Мурас-Ордо», «Калыс-Ордо», «Рухий-Мурас», «Учкун» и «Кайнды» уже начали.