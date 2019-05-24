Родственника, от которого родила восьмиклассница, не арестовали

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области парня, от которого родила ученица восьмого класса, отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что личность отца ребенка установлена. Им действительно является 20-летний родственник девочки.

«У подозреваемого отобрано обязательство о явке. Согласно новому уголовному законодательству, его деяния считаются менее тяжким преступлением. Известно, что он свою вину признает, но заявляет, что девочка спала с ним по обоюдному согласию», — сообщили редакции.

В прокуратуре района подтвердили информацию о мере пресечения подозреваемому.

Напомним, в Караколе ученица восьмого класса забеременела от родственника и родила от него мальчика.