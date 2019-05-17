Восьмиклассницу, родившую в Караколе, охарактеризовали прилежной ученицей

Восьмиклассница, родившая в Караколе, с 1 марта не посещала школу. Мама представила справку, что она болеет. Об этом 24.kg сообщил начальник районного отдела образования Джети-Огузского района Максат Асанкожоев.

По его словам, в учебном заведении не знали о беременности ученицы, пока им не сообщили из инспекции по делам несовершеннолетних.

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«Учителя характеризуют ее как прилежную, спокойную ученицу. Училась средне. Раньше не пропускала школу. Но с 1 марта перестала посещать. Когда классный руководитель и соцработник пришли к ней домой, мама сказала, что девочка сломала ногу, находится в Бишкеке в больнице, и представила справку», — отметил Максат Асанкожоев.

Он подчеркнул, что мама девочки работает медсестрой, папа безработный. «Девочка полненькая, носила свободную одежду, поэтому учителя и не заметили изменений в ее фигуре», — заметил начальник районного отдела образования.

Он добавил, что прокуратура и ИДН ведут следствие. После его завершения РОО решит, как поступить дальше с обучением девочки: перевести на надомное обучение, в другую школу.

По предварительным данным, девочка родила от своего родственника.