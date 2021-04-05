В Аксы родила семиклассница. Новым директором школы стал учитель физкультуры

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области в школе, где родила семиклассница, сменился директор. Об этом 24.kg сообщил начальник районного отдела образования Талант Эмилбек уулу.

Отметим, прежний директор уволилась по собственному желанию после инцидента с несовершеннолетней роженицей.

«Директором на сегодня назначен учитель по физической культуре Бурсурманкул Урсалиев. Ему дали испытательный срок 3 месяца. Других кандидатов на должность не было. Так как сложилась форс- мажорная ситуация, айыл окмоту в срочном порядке одобрил мой указ о назначении. Коллектив тоже не против», — рассказал Талант Эмилбек уулу.

Напомним, 1 апреля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области родила семиклассница. По словам главы районного отдела образования Таланта Эмилбек уулу, ни родители, ни преподаватели не знали о беременности школьницы.



Милиция ведет расследование по факту.