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Власть

В Аксы родила семиклассница. Новым директором школы стал учитель физкультуры

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области в школе, где родила семиклассница, сменился директор. Об этом 24.kg сообщил начальник районного отдела образования Талант Эмилбек уулу.

Отметим, прежний директор уволилась по собственному желанию после инцидента с несовершеннолетней роженицей.

«Директором на сегодня назначен учитель по физической культуре Бурсурманкул Урсалиев. Ему дали испытательный срок 3 месяца. Других кандидатов на должность не было. Так как сложилась форс- мажорная ситуация, айыл окмоту в срочном порядке одобрил мой указ о назначении. Коллектив тоже не против», — рассказал Талант Эмилбек уулу.

Напомним, 1 апреля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области родила семиклассница. По словам главы районного отдела образования Таланта Эмилбек уулу, ни родители, ни преподаватели не знали о беременности школьницы.

Милиция ведет расследование по факту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188768/
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