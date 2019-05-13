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Общество

В Кыргызстане на создание патрульной милиции потратят более 381 миллиона сомов

Фото из интернета. В Кыргызстане уже существовала патрульная милиция. Ее превратили в ГУОБДД

На реализацию проекта по созданию службы патрульной милиции из бюджета выделят более 381 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД Нур Сатыбалдиев.

По его словам, только в 2019 году планируют потратить 197 миллионов 200 тысяч сомов.

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«На эти деньги закупят оборудование, спецсредства и автомобили. ГУОБДД создавали без привлечения средств из республиканского бюджета. Сейчас объявлен конкурс, он открытый, заявки может подать любой желающий», — сказал Нур Сатыбалдиев.

В августе 2018 года по поручению президента страны создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019–2020 годах. После реформа охватит всю страну.
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