В Кыргызстане на создание патрульной милиции потратят более 381 миллиона сомов

На реализацию проекта по созданию службы патрульной милиции из бюджета выделят более 381 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД Нур Сатыбалдиев.

По его словам, только в 2019 году планируют потратить 197 миллионов 200 тысяч сомов.

Читайте по теме Патрульная милиция. Договориться при отборе не получится

«На эти деньги закупят оборудование, спецсредства и автомобили. ГУОБДД создавали без привлечения средств из республиканского бюджета. Сейчас объявлен конкурс, он открытый, заявки может подать любой желающий», — сказал Нур Сатыбалдиев.

В августе 2018 года по поручению президента страны создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019–2020 годах. После реформа охватит всю страну.