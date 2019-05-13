Патрульная милиция. Договориться при отборе не получится

При отборе сотрудников службы патрульной милиции коррупционные составляющие исключены. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по реформе ОВД, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерлан Ибраимов.
По его словам, конкурсанты пройдут четыре экзамена, по итогам которых самых слабых будут отсеивать.
В августе 2018 года по поручению президента страны создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.
Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019–2020 годах. После реформа охватит всю страну.