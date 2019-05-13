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Общество

Патрульная милиция. Договориться при отборе не получится

При отборе сотрудников службы патрульной милиции коррупционные составляющие исключены. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по реформе ОВД, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерлан Ибраимов.

По его словам, конкурсанты пройдут четыре экзамена, по итогам которых самых слабых будут отсеивать.

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«Договориться с кем-то о том, чтобы пройти на службу, на получится. Те, кто будет предлагать подобное, — мошенники. После отбора конкурсанты пройдут трехмесячные курсы. В частности, их будут обучать тактической, физической и огневой подготовке. Это нужно для несения эффективной службы», — рассказал Тамерлан Ибраимов.

В августе 2018 года по поручению президента страны создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность. 

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019–2020 годах. После реформа охватит всю страну.
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