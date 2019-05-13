Патрульная служба милиции. Претенденты пройдут четыре этапа отбора

В Бишкеке отбирать сотрудников патрульной службы милиции будет специальная комиссия из 14 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по реформе ОВД, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерлан Ибраимов.

По его словам, отбор сотрудников будет максимально прозрачным.

«В комиссии шесть сотрудников милиции и восемь человек из гражданского сообщества. Первый экзамен конкурсанты пройдут в Центре оценки в образовании и методов обучения. Это необходимо, чтобы исключить факты коррупции. К организации нет вопросов. Все желающие, в том числе гражданские лица, пройдут тест, экзамены на физическую подготовку, военно-врачебную комиссию и собеседование», — рассказал Тамерлан Ибраимов.

В августе 2018 года по поручению президента страны создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируют реализовать в 2019–2020 годах. После реформа охватит всю страну.