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Общество

В Бишкеке волонтеры поздравят ветеранов с Днем Победы

В Бишкеке на протяжении многих лет ветеранов поздравляют волонтеры — пользователи социальных сетей. Этот год не стал исключением. 9 мая волонтеры благотворительного фонда «Ветераны 365» отправятся с подарками к ветеранам войны, труженикам тыла, блокадникам, вдовам. В списке организации более 220 адресов.

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«Мы приглашаем присоединиться к поздравлению всех желающих. Ведь это так важно — успеть сказать «спасибо» всем, кто ковал победу на фронте и в тылу», — отметили в фонде.

К полудню организаторы ждут всех желающих поехать и поздравить ветеранов по адресу: улица Ахунбаева, 53.

«Ветераны 365» подчеркивают, что в этом году сбор денежных средств идет слабо. Собрано около 250 тысяч сомов. Надо собрать еще 100 тысяч сомов.

«Внести свою лепту может любой желающий. Средства можно принести в точки сбора форума «Дизель», которые работают стационарно, или перечислить на «Элсом» — 0555175185», — заметили в фонде.

Дополнительная информация по телефону 0555226227 (Зинаида).
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