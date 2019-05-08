В Бишкеке волонтеры поздравят ветеранов с Днем Победы

В Бишкеке на протяжении многих лет ветеранов поздравляют волонтеры — пользователи социальных сетей. Этот год не стал исключением. 9 мая волонтеры благотворительного фонда «Ветераны 365» отправятся с подарками к ветеранам войны, труженикам тыла, блокадникам, вдовам. В списке организации более 220 адресов.
К полудню организаторы ждут всех желающих поехать и поздравить ветеранов по адресу: улица Ахунбаева, 53.
«Ветераны 365» подчеркивают, что в этом году сбор денежных средств идет слабо. Собрано около 250 тысяч сомов. Надо собрать еще 100 тысяч сомов.
«Внести свою лепту может любой желающий. Средства можно принести в точки сбора форума «Дизель», которые работают стационарно, или перечислить на «Элсом» — 0555175185», — заметили в фонде.
Дополнительная информация по телефону 0555226227 (Зинаида).