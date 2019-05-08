В Кыргызстане предлагают изменить порядок поступления в ординатуру для выпускников медицинских вузов. Проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство здравоохранения.

Документ предусматривает, что выпускник имеет право поступать в ординатуру только по базовой специальности, которой он обучался в вузе.

«На практике часто получается, что выпускники других факультетов желают поступить в ординатуру по лечебным специальностям, что не соответствует программам подготовки в вузе», — отмечено в справке-обосновании.

Кроме того, предлагается повысить на 10 процентов оклад клиническим наставникам ординаторов.